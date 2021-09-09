За несколько дней до 20-й годовщины трагических событий 11 сентября в Нью-Йорке офис главного медицинского эксперта этого города идентифицировал еще двух жертв нападений на Всемирный торговый центр.

Об этом сообщает CBS.

Одну из жертв идентифицировали как Дороти Морган из Хэмпстеда.

Имя второй погибшей не разглашается по просьбе ее семьи.

Эти люди, таким образом, являются 1646-й и 1647-й жертвами событий 11 сентября 2001 года, которых идентифицировали с помощью анализа ДНК неустановленных человеческих останков, найденных после нападений.

— Двадцать лет назад мы пообещали семьям жертв нападения на Всемирный торговый центр сделать все возможное для идентификации их близких. И с помощью этих двух новых идентификаций мы продолжаем выполнять свой священный долг, — говорится в заявлении доктора Барбары Сэмпсон, главного медицинского эксперта Нью-Йорка. — Сколько бы времени ни прошло с 11 сентября 2001 года, мы никогда этого не забудем, и мы обязуемся использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы убедиться, что все те, кто погиб, могут воссоединиться со своими семьями, — отметила эксперт.

Напомним, президент США Джо Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.