Минцифры, СБУ и Министерство образования подозревают коррупционный сговор в тендерах по закупке ноутбуков для учителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Ноутбук каждому учителю, справедливые условия и никакой коррупции при госзакупках. Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен, — написал Михаил Федоров.

Он добавил, что сейчас все тендеры отправили на повторную экспертизу, которая будет длиться около недели. Но детали министр пообещал сообщить уже в понедельник на брифинге.

— Почему мы передали все тендеры на повторную экспертизу? Мы узнали, что мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением «откатов». В Украине годами наживались на подобных «схемах» с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия, — написал он.

Напомним, в июле Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации объявил тендер на покупку 1761 ноутбука общей стоимостью 35,2 миллиона гривен.

Сейчас торги еще не прошли этап аукциона, но срок подачи заявок уже закончился. В тендере облоно принимают участие четыре киевских предприятия — ООО «Образовательное пространство», ООО «Дикси-Центр», ООО «Айти-Солюшнс» и ООО «Севен Ай Ти».

Напомним также, что из горбюджета направили 3,9 миллиона гривен областному совету на покупку ноутбуков для учителей, которые область приобретает в рамках госпрограммы.