Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приостановил проведение брифинга из-за начальственного звонка в лице президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В один момент Дмитрий Кулеба заявил, что ему нужно срочно ретироваться.

— А мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию, — сказал глава ведомства.

Трансляцию действительно приостановили на пару минут и возобновили, как только министр подготовился.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве больше не верят обещаниям Запада.