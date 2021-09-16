Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приостановил проведение брифинга из-за начальственного звонка в лице президента Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В один момент Дмитрий Кулеба заявил, что ему нужно срочно ретироваться.
— А мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию, — сказал глава ведомства.
Трансляцию действительно приостановили на пару минут и возобновили, как только министр подготовился.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве больше не верят обещаниям Запада.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приостановил проведение брифинга из-за начальственного звонка в лице президента Владимира Зеленского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В один момент Дмитрий Кулеба заявил, что ему нужно срочно ретироваться.
— А мне здесь президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию, — сказал глава ведомства.
Трансляцию действительно приостановили на пару минут и возобновили, как только министр подготовился.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве больше не верят обещаниям Запада.