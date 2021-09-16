Адвокат Алексея Казимирова

В четверг, 16 сентября, в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по избранию меры пресечения Алексею Казимирову, которого СБУ вчера «накрыла» в составе ОПГ, вымогавшей у горожан деньги.

Об это сообщает корреспондент НикВести из зала суда.

Вчера стало известно, что он в составе группы вместе со своим отцом Алексеем Тумко вымогал деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», дельцы использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Сам Алексей Казимиров в зал суда не явился. Адвокат сказал, что у него температура 37,8, а также подозрение на коронавирус. Он предоставил суду справку из приёмного отделения горбольницы № 3. По словам защитника, Алексей Казимиров находится на самоизоляции.

Прокурор сказала, что подозрение на COVID-19 не может быть диагнозом. Она обратила внимание, что тест делается в течение суток и попросила суд принять решение о принудительное приводе подозреваемого на следующее заседание.

Следственный судья Светлана Скрипченко приняла решение направить запрос в больницу о возможности Алексею Казимирову принимать участие в заседаниях. Сегодняшнее заседание закрыли, меру пресечения изберут 17 сентября. Судья отметила, что явка участников на него обязательна.

Отметим, что сегодня избирать меру пресечения будут также и его отцу. Он в суд явился лично.

Также отец подсудимого настаивает, что николаевские СМИ пишут об Алексее Казимирове в негативном ключе, а сам он невиновен, так как ничего из того, в чем его обвиняют, не делал.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.