В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение, сообщае пресс-служба штаба ООС .

Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня и один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Запрещенное Минском оружие боевики применили в районе Верхнеторецкого. Там они вели огонь из запрещенных минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

В районе Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один боец получил ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь.

— Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное, — уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши воины подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.

Ранее наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.