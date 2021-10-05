Первомайский районный суд назначил 150 часов общественных работ 56-летнего жителя Первомайского района за систематическое домашнее насилие над 54-летней сожительницей.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Женщина обратилась в суд после очередной ссоры в августе этого года. Тогда ее сожитель словесно ее оскорблял, унижал, высказывался нецензурной бранью в сторону женщины.
Как отмечает прокуратура, это «привело к страданиям последней, что вызвало у нее эмоциональную неуверенность и неспособность себя защитить».
Напомним, ранее в Первомайский районный суд был направлен обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя села Каменный Мост Первомайского района по факту домашнего насилия над своим отцом.
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Первомайский районный суд назначил 150 часов общественных работ 56-летнего жителя Первомайского района за систематическое домашнее насилие над 54-летней сожительницей.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Женщина обратилась в суд после очередной ссоры в августе этого года. Тогда ее сожитель словесно ее оскорблял, унижал, высказывался нецензурной бранью в сторону женщины.
Как отмечает прокуратура, это «привело к страданиям последней, что вызвало у нее эмоциональную неуверенность и неспособность себя защитить».
Напомним, ранее в Первомайский районный суд был направлен обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя села Каменный Мост Первомайского района по факту домашнего насилия над своим отцом.