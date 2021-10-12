Днем во вторник, 12 октября, в здании Николаевского городского совета нашли подозрительный рюкзак.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Рюкзак был обнаружен возле кабинета Николаевского городского головы Александра Сенкевича. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели эвакуацию сотрудников мэрии и посетителей здания.

Спустя полчаса оказалось, что происходящее — учения Службы безопасности Украины. Эвакуированных начали пускать в здание.

Напомним, 1 июля неизвестный сообщил о минировании конференц-зала культурно-спортивного комплекса «Экватор» (как и всего завода), где в этот момент проходила пресс-коференция руководства Муниципального футбольного клуба «Николаев».