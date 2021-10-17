За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Обошлось без потерь среди украинских вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
4 нарушения «тишины» были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В частности, в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского — из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Крымского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска — из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ. С начала суток, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 16 октября в Донецкой области на территории Авдеевского коксохимического завода возник пожар.
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Обошлось без потерь среди украинских вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
4 нарушения «тишины» были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В частности, в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского — из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Крымского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска — из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ. С начала суток, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 16 октября в Донецкой области на территории Авдеевского коксохимического завода возник пожар.