Николаевская спортсменка Ольга Ладыга, которая на Mitsubishi Pajero сбила насмерть девушку в микрорайоне Намыв, сдала на права.

Свидетелем того, что девушка ездит за рулем стал корреспондент MK.NEWS.

На сегодняшний день в Заводском районном суде города Николаева рассматривается уголовное производство в отношении Ольги Ладыги, которую обвиняют в том, что в марте 2020 года она находясь за рулем Mitsubishi Pajero, не имея прав, на пешеходном переходе на улице Озерной сбила насмерть девушку, после чего столкнулась с ехавшим впереди Geely. После происшествия она была задержана и несколько месяцев находилась в СИЗО, после — ещё несколько месяцев под домашним арестом, а потом суд отпустил Ольгу Ладыгу под личное обязательство и по городу она может передвигаться абсолютно свободно.

Издание отмечает, что у Ольга Ладыга уже несколько месяцев официально ездит за рулем по городу Николаеву. Согласно законам Украины и презумпции невиновности Ольга Ладыга до приговора имеет право и сдать на права, и ездить за рулем. Только в случае, если бы Заводский районный суд признал её виновной и определил, может или нет она ездить на автомобилях, к обвиняемой могли применить административное или уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении человека, пустившего за руль спортсменку Ольгу Ладыгу, которая в прошлом году сбила насмерть девушку в Николаеве, было закрыто.