Поздним вечером, 26 ноября, в Николаевской области тушили хозяйственную постройку, в пожаре пострадал мужчина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 23:46 спасатели получили сообщение о возгорании на территории частного домовладения по улице Молодежной села Новотимофеевка Гороховской ТГ Баштанского района.

По приезду установили, что горит хозяйственное здание и есть угроза опрокидывания пламени на рядом расположенный жилой дом. Также там находился мужчина 1979 года рождения, который получил ожоги лица и пальцев рук.

Пожарные передали пострадавшего медикам, его госпитализировали в «Центр первичной медико-санитарной помощи» в Снигиревке. Пожар площадью 100 квадратных метров потушили в 02:30, его причина устанавливается.

Напомним, ночью 19 ноября пожарные получили сигнал про пожар дома на улице Княжеской в Николаеве, на месте нашли мертвого мужчину.