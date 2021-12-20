В польском городе Тшчанка Великопольского воеводства украинец ранил ножом своего работодателя, 72-летний мужчина скончался в больнице от полученного ранения.

Об этом сообщает Radio Zet.

Происшествие случилось в прошлую среду, 15 декабря, в общежитии для работников. Пьяный 57-летний украинец Иван К. ударил ножом в живот гражданина Польши.

После совершения преступления мужчина скрылся, однако через несколько часов его задержала полиция. На момент задержания в его крови было обнаружено 2,6 промилле алкоголя.

Окружная прокуратура в Познани инициировала временный арест подозреваемого в убийстве.

— Подозреваемый признался в совершении преступления. Он дал объяснения, которые лишь частично согласуются с собранными доказательствами. За убийство ему грозит наказание от восьми до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, — сообщил спикер Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

Напомним, ранее в Нидерландах задержали двух украинцев, которые везли на яхте нелегальных мигрантов.