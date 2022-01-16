Силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко.
Он обнародовал видео проверки на блокпосту и отметил, что силовики безосновательно задерживают автобус.
— Команду Европейской Солидарности города Краматорска остановили на блок поста. Требуют для ухода личные вещи. Почему считают, что мы какие-то преступники, — возмутился Валерий Власенко.
Он отметил, что из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Петра Порошенко.
Валерий Власенко сообщил, что правоохранители получили указание от руководства проверять всех.
Активисты отмечают, что давлению власти не поддадутся и подчеркивают, что Владимир Зеленский боится украинский народ.
— Мы уже час стоим на блокпосту. У нас ищут «запретную символику» — говорят, будто георгиевские ленты. Я так понимаю, театр абсурда продолжается не только в Киеве, но и по всей Украине, — говорит Валерий Власенко.
Как сообщалось, пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что возвращается в Украину для защиты от российской агрессии.
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Силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко.
Он обнародовал видео проверки на блокпосту и отметил, что силовики безосновательно задерживают автобус.
— Команду Европейской Солидарности города Краматорска остановили на блок поста. Требуют для ухода личные вещи. Почему считают, что мы какие-то преступники, — возмутился Валерий Власенко.
Он отметил, что из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Петра Порошенко.
Валерий Власенко сообщил, что правоохранители получили указание от руководства проверять всех.
Активисты отмечают, что давлению власти не поддадутся и подчеркивают, что Владимир Зеленский боится украинский народ.
— Мы уже час стоим на блокпосту. У нас ищут «запретную символику» — говорят, будто георгиевские ленты. Я так понимаю, театр абсурда продолжается не только в Киеве, но и по всей Украине, — говорит Валерий Власенко.
Как сообщалось, пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что возвращается в Украину для защиты от российской агрессии.