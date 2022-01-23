В Виннице правоохранители задержали двух мужчин, которые устроили драку и стрельбу в ночном клубе.

Как сообщили в полиции Винницкой области, инцидент произошел в ночном клубе Аура на площади Гагарина ночью 22 января.

Во время отдыха в ночном клубе между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате стрельбы травмированы два человека.

— Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена в действие полицейская операция Гром и привлечены бойцы спецподразделения КОРД, – сказано в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы. У одного из них изъяли огнестрельное оружие. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (часть 4 статьи 296 УК Украины). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в центре Николаева произошел конфликт между двумя компаниями подростков, который перерос в драку с применением оружия.