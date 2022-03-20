20 марта начался 25-й день масштабного вторжения России в Украину.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

По данным Генштаба ВСУ:

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

На Северном и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов. В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

За последние двое суток на николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. По данным Генштаба ВСУ, в боях погибли более 200 человек, другие отказываются принимать участие в боевых действиях.

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Журналист Евгений Приходько опубликовал фотографии последствий войны с российской армией в Вознесенске.

«Одна из улиц города Вознесенск Николаевской области. Когда «вторая армия мира» в очередной раз пыталась прятаться за жилыми домами. Вот так «парковались» танками. Потом ходили по домам. Тут они находились меньше, чем 2 часа, но с местными жителями пережитое теперь навсегда», - пишет журналист в своем Instagram.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ. Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

— Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо, — заявил Зеленский.