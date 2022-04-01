Вице-премьер-министр Ирина Верещук считает, что российским оккупантам, которые рыли окопы в лесах возле Чернобыльской атомной электростанции, стоит присудить премию Дарвина.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в «зоне отчуждения» Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают номинироваться на «Премию Дарвина» в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове, — отметила она.

Премия Дарвина — это виртуальная юмористическая премия. Её ежегодно вручают в соцсетях людям, которые самым бессмысленным образом утратили способность иметь детей или убили себя. Обязательными условиями является отсутствие детей и оригинальный бессмысленный способ нанесения ущерба.

Премия вручается таким людям за «изъятие неполноценных генов из генофонда человечества».

Ранее в «Энергоатоме» подтвердили информацию о строительстве фортификационных сооружений российских войск прямо в Рыжем лесу ㅡ самом загрязненном во всей «зоне отчуждения». Оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках лучевой болезни.