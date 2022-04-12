Шестидесятилетний житель Николаевского района Николаевской области подозревается в пособничестве к подготовке диверсии. Он собирал информацию и вел видеосъёмку местности для подготовки подрыва моста через Березанский лиман.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— По данным следствия, мужчина с сентября по ноябрь прошлого года, получив задание от представителей спецслужб РФ, был привлечен к сбору сведений об участках местности береговой линии Березанского лимана в районе Очаковской ОТГ Николаевского района для дальнейшего использования полученной информации в подготовке к совершению взрывов объектов, имеющие важное хозяйственное или оборонное значение, — говорится в сообщении.
За «помощь» спецслужбам РФ мужчина получил 12 тысяч гривен. За эти деньги он купил квадракоптер, с помощью которого продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных участков местности для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ и изготовления «схронов» для их боеприпасов.
В период с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый после того, как отснял видео местности, где можно было бы разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман, получил «оплату» — 2 тысячи гривен.
В дальнейшем представители РФ, используя вышеупомянутый видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в который поместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 подрывателя к противотанковым минам.
— Однако реализовать свой преступный план злоумышленникам не удалось, а их действия не были доведены до конца в связи с изъятием оперативниками всех боеприпасов в ходе спецоперации, — сказано в сообщении.
Сегодня, 12 апреля, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Шестидесятилетний житель Николаевского района Николаевской области подозревается в пособничестве к подготовке диверсии. Он собирал информацию и вел видеосъёмку местности для подготовки подрыва моста через Березанский лиман.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— По данным следствия, мужчина с сентября по ноябрь прошлого года, получив задание от представителей спецслужб РФ, был привлечен к сбору сведений об участках местности береговой линии Березанского лимана в районе Очаковской ОТГ Николаевского района для дальнейшего использования полученной информации в подготовке к совершению взрывов объектов, имеющие важное хозяйственное или оборонное значение, — говорится в сообщении.
За «помощь» спецслужбам РФ мужчина получил 12 тысяч гривен. За эти деньги он купил квадракоптер, с помощью которого продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных участков местности для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ и изготовления «схронов» для их боеприпасов.
В период с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый после того, как отснял видео местности, где можно было бы разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман, получил «оплату» — 2 тысячи гривен.
В дальнейшем представители РФ, используя вышеупомянутый видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в который поместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 подрывателя к противотанковым минам.
— Однако реализовать свой преступный план злоумышленникам не удалось, а их действия не были доведены до конца в связи с изъятием оперативниками всех боеприпасов в ходе спецоперации, — сказано в сообщении.
Сегодня, 12 апреля, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.