Шестидесятилетний житель Николаевского района Николаевской области подозревается в пособничестве к подготовке диверсии. Он собирал информацию и вел видеосъёмку местности для подготовки подрыва моста через Березанский лиман.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

— По данным следствия, мужчина с сентября по ноябрь прошлого года, получив задание от представителей спецслужб РФ, был привлечен к сбору сведений об участках местности береговой линии Березанского лимана в районе Очаковской ОТГ Николаевского района для дальнейшего использования полученной информации в подготовке к совершению взрывов объектов, имеющие важное хозяйственное или оборонное значение, — говорится в сообщении.

За «помощь» спецслужбам РФ мужчина получил 12 тысяч гривен. За эти деньги он купил квадракоптер, с помощью которого продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных участков местности для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ и изготовления «схронов» для их боеприпасов.

В период с декабря 2021 по январь 2022 года подозреваемый после того, как отснял видео местности, где можно было бы разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман, получил «оплату» — 2 тысячи гривен.

В дальнейшем представители РФ, используя вышеупомянутый видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в который поместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 подрывателя к противотанковым минам.

— Однако реализовать свой преступный план злоумышленникам не удалось, а их действия не были доведены до конца в связи с изъятием оперативниками всех боеприпасов в ходе спецоперации, — сказано в сообщении.

Сегодня, 12 апреля, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.