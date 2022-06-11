На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.

Об этом сообщил Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

«На одном из пляжей Одесской области мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном располагались с вещами, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук напомнил, что все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. По его словам, Черноморский флот России также заменял море вдоль украинского побережья, а мины срывает с якоря и течением относит к берегу.

Напомним, на николаевских пляжах могут позволить отдыхать, если спасатели тщательно обследуют их, прилегающую акваторию и разминируют все участки.