С начала российского вторжения в Черном море погибли не менее 3 тысяч дельфинов. Причина — взрывы и использование технологий для обнаружения подводных объектов.

Об этом сообщил глава научно-исследовательского отдела в национальном природном парке «Тузловские лиманы» Иван Русев.

По его словам, за последние годы ученые фиксировали гибель дельфинов в сетках браконьеров. Однако сейчас количество погибших животных на побережье парка, а также Черного моря в других странах значительно возросло.

Мощные гидролокаторы и взрывы разрушают навигационную систему животных. В результате они не могут найти пищу и умирают от голода. А из-за слабости организма от недоедания животные чаще страдают инфекционными болезнями.

Три тысячи погибших дельфинов — это приблизительная оценка ученых. У специалистов нет возможности обследовать значительные территории побережья во время войны, следовательно, они не могут подтвердить точное количество пострадавших животных. Русев призывает передавать ученым любую информацию о погибших дельфинах, желательно присылать фотографии с координатами, где нашли животное.

Напомним, неразорвавшийся российский снаряд, которым 27 февраля обстреляли Николаевский зоопарк, будут экспонировать в музее при зверинце.