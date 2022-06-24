Оккупанты пленили правозащитника, сокоординатора проекта «Без границ» Максима Буткевича, который защищал Украину на Донбассе.

На пропагандистском видео РФ его узнала журналистка Наталья Гуменюк.

По словам приятельницы Буткевича, мужчину захватили при обороне Горского в Луганской области.

— Российская пропаганда использует его и других попавших в плен украинцев, чтобы они заявили о том, что их якобы оставили. Но Максим уверен, говорит спокойно. Я не знаю другого человека, который более причастен к защите прав человека, — написала Наталья Гуменюк.

Как писал «Детектор медиа» , с началом российского вторжения Максим Буткевич отложил общественную деятельность и ушел на фронт.

— Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальные — после победы. Родина и свобода. Слава Украине. Героям Слава, — объяснил он свое решение.

Напомним, об освобождении волонтерки-парамедика Юлии Паевской стало известно из президентского обращения 17 июня.