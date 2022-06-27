Президент Владимир Зеленский отреагировал на попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга, в результате которого погибли многие.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Как известно, 27 июня россияне нанесли ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, в результате чего есть погибшие.

— Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так слит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно, – сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что россияне ударили по большому торговому центру в Одессе ракетной атакой. Есть погибший гражданский, еще пятеро ранены.