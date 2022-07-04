Фото: ADRIENNE SURPRENANT. Сожженная поляна в Нововоронцовке

Россия очень сильно повредила биоразнообразие Херсонской, Николаевской и Одесской областей своими непрекращающимися обстрелами, которые выжигают целые районы с уникальной природой.

Об этом информирует Le Monde, ссылаясь на данные экологической организации Birdlife.

Из-за активных боевых действий на южном фронте особенно сильно страдают некоторые части Николаевщины и Херсонщины, бывшие местом обитания уникальных видов животных.

— Раньше мы оценивали ущерб, нанесенный компанией или физическим лицом, но масштабы нынешних воздействий совсем другие. Для эндемичных видов растений и животных, которые присутствуют только на небольших территориях, весьма вероятно, что будут существенно затронуты целые популяции, — отметила координатор группы по биоразнообразию Оксана Абдулоева.

В Birdlife говорят, что речь идет о потенциальной гибели десятков тысяч животных. Особенно большой урон получат птицы, которые потеряли места гнездования в разгар сезона размножения и миграции.

— В заливах Черного и Азовского морей, где на островах и скалах гнездятся колонии таких видов, как белый пеликан, хохлатый баклан, черноголовая чайка или каспийская крачка, существует угроза локального вымирания с гибелью десятков тысяч птиц, — говорится в их докладе.

Напомним, в мае на Кинбурнской косе горели леса. Под угрозой находились села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усложнялась тем, что российские оккупанты не разрешали спасателям тушить огонь.