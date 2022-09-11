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Ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.
Силами противовоздушной обороны 2 ракеты были уничтожены в воздухе, сообщает оперативное командование «Юг».
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.
Ближе к утру, по направлению Азовского моря вражеской стратегической авиацией была атакована Березнеговацкая община.
2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадали 5 человек.
Как сообщалось, сегодня днем в городе Вознесенск Николаевской области прогремели взрывы. Частями ракет иссечены окна, крыши, стены. По предварительной информации ранения получили 4 человека.
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Ночью ракетами наземного базирования «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма были нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.
Силами противовоздушной обороны 2 ракеты были уничтожены в воздухе, сообщает оперативное командование «Юг».
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.
Ближе к утру, по направлению Азовского моря вражеской стратегической авиацией была атакована Березнеговацкая община.
2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадали 5 человек.
Как сообщалось, сегодня днем в городе Вознесенск Николаевской области прогремели взрывы. Частями ракет иссечены окна, крыши, стены. По предварительной информации ранения получили 4 человека.