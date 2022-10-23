В результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву ранения получили пять человек. Трое были госпитализированы, еще двоим оказана помощь амбулаторно.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Обязательно выгоним всю нечисть из нашей земли и все отстроим! Пострадавшим скорейшего выздоровления, — прокомментировала она.

Как сообщалось, ракеты С-300 попали в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка.

Напомним, вчера российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области.