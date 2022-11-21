В Николаеве мужчина с женщиной распивали алкоголь внутри остановки-укрытия. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Фотографии «парочки» опубликовал «Николаевэлектротранс».

— В этот раз публикуем фото с камер, где лица нарушителей замылены. Но следующих «героев» может узнать весь город в лицо, – предупредили на предприятии.

«Николаевэлектротранс» призвал горожан использовать коммунальное имущество ответственно по назначению, а также соблюдать правила общественного порядка.

— Помните, что остановки-укрытия строятся в то время, когда война продолжается, и в Николаеве на остановках общественного транспорта гибли мирные люди, — напомнили в «Николаевэлектротрансе».

Ранее сообщалось, что в течение ноября должны сделать большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

Также сообщалось, что николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.