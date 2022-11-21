В Николаеве мужчина с женщиной распивали алкоголь внутри остановки-укрытия. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Фотографии «парочки» опубликовал «Николаевэлектротранс».
— В этот раз публикуем фото с камер, где лица нарушителей замылены. Но следующих «героев» может узнать весь город в лицо, – предупредили на предприятии.
«Николаевэлектротранс» призвал горожан использовать коммунальное имущество ответственно по назначению, а также соблюдать правила общественного порядка.
— Помните, что остановки-укрытия строятся в то время, когда война продолжается, и в Николаеве на остановках общественного транспорта гибли мирные люди, — напомнили в «Николаевэлектротрансе».
Ранее сообщалось, что в течение ноября должны сделать большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
Также сообщалось, что николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.
В Николаеве мужчина с женщиной распивали алкоголь внутри остановки-укрытия. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Фотографии «парочки» опубликовал «Николаевэлектротранс».
— В этот раз публикуем фото с камер, где лица нарушителей замылены. Но следующих «героев» может узнать весь город в лицо, – предупредили на предприятии.
«Николаевэлектротранс» призвал горожан использовать коммунальное имущество ответственно по назначению, а также соблюдать правила общественного порядка.
— Помните, что остановки-укрытия строятся в то время, когда война продолжается, и в Николаеве на остановках общественного транспорта гибли мирные люди, — напомнили в «Николаевэлектротрансе».
Ранее сообщалось, что в течение ноября должны сделать большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
Также сообщалось, что николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.