З початку широкомасштабного вторгнення правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 481 факт жорстокого поводження, тортур, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини території Миколаївської області військовими збройними силами РФ.

Про це Миколаївська обласна прокуратура повідомила відповідь на запит від видання ZMINA.

У відомстві зазначають, що росіяни під час окупації незаконно затримали 179 мирних жителів, яких катували та піддавали жорстокому поводженню.

«Одну із зазначених осіб також повторно незаконно затримали представники країни-агресора у 2023 році», – йдеться у повідомленні.

До того ж 115 людей із незаконно затриманих цивільних росіяни або незаконно депортували, або примусово переселили.

Слідство встановило особи дев'яти військових РФ, які жорстоко поводилися, катували чи завдавали тілесних ушкоджень цивільному населенню під час окупації частини Миколаївської області. Їм уже оголошено підозру.

Нагадаємо, що спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джил Едвардс заявила, що тортури, які російські силовики й військові вчиняють в Україні — це державна політика Росії та систематична практика.