Вчора, 28 листопада, у тимчасово окупованому Ювілейному на Херсонщині українська армія завдала удару по будівлі, де перебували російські військові. Внаслідок атаки серед них є загиблі.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що підпілля та місцеві жителі, у будівлі, по якій було завдано удару, окупанти перебували на нараді.

Внаслідок успішної атаки відомо про 5 загиблих високопосадовців російської армії.

Нагадаємо, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.

Також вчора, 27 листопада, російська армія обстріляла Херсонську область. Одна людина дістала поранення.