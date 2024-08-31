Теплогенеруюче підприємство у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Борг мешканців Миколаєва за теплопостачання перед ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» складає 386,9 мільйона гривень.

Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков під час брифінгу, пишуть «НикВести».

«Якщо брати в цілому по нашим теплопостачальним підприємствам, то загальна заборгованість на початок серпня поточного року становить 386,9 мільйона гривень – це значна сума. Всі розумієте, якби вона була в розпорядженні підприємств і спрямована на оновлення основних фондів і проведення капітальних ремонтів, то рівень і ступінь надійності був би значно вищий. У комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 253,9 млн грн, а у Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 117 мільйонів гривень обліковується на початок серпня поточного року, – розповів Євген Гладков.

Крім того, Євген Гладков нагадав, що сума заборгованості містян перед комунальним підприємством «Миколаївводоканал» складає 250 мільйонів гривень.

«Ми розуміємо, що багато родин готуються до початку навчального року – це важливий процес, але давайте так: з вересня поточного року ви передивитесь стан рахунків за всі комунальні послуги. Наприклад, по «Миколаївводоканалу» сума заборгованості 250 мільйонів гривень. Борги зростають», – повідомив Євген Гладков.

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго складали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.