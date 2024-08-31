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Паралімпіада-2024: миколаївська тенісистка Шинкарьова та львівський тенісист Дідух завоювали «бронзу»

Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух завоювали «бронзу» в парному турнірі (клас XD17) на Іграх у Парижі.

Про це пише кореспондент «НикВести».

Результати гри: 

1/8 фіналу – Україна–Франція 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)

1/4 фіналу – Україна-Бразилія 3:0 (11:7, 11:4, 11:9)

1/2 фіналу – Китай-Україна 3:2 (9:11, 9:11,11:9, 11:6, 12:10)

Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael LovederМиколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael Loveder
Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael LovederМиколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael Loveder
Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael LovederМиколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова, фото: Michael Loveder
Миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael LovederМиколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух, фото: Michael Loveder

Українські парні тенісисти змагалися за вихід у фінал проти китайського дуету Чжао Шуая та Мао Цзіндянь, які на турнірі були посіяні під четвертим номером.

Зазначимо, що це дев'ята медаль Україні на Паралімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представлятимуть Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.

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