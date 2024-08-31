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Миколаїв отримав важку техніку та обладнання від Уряду Японії

Комунальні підприємства Миколаєва, Харкова, Дніпра та Херсона отримали 97 одиниць важкої техніки, щоб покращити послуги у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, техніка була передана у рамках Програми з екстреного відновлення, реалізованої спільно Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України.

Японія передала Україні 97 одиниць важкої техніки, фото: МінвідновленняЯпонія передала Україні 97 одиниць важкої техніки, фото: Мінвідновлення

Окрім того, комунальним підприємствам буде передано значну кількість генераторів, труб та іншого вкрай необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.

«Завдяки підписаним на початку 2023 року Грантовим угодам між Мінінфраструктури та JICA українські міста отримали таку необхідну допомогу для своїх комунальних підприємств. Ми продовжуємо співпрацю з Урядом Японії та JICA у визначених галузях та сподіваємося у майбутньому її розширити. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно», – сказав виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.

Зазначимо, що з миколаївської сторони на зустрічі були присутні заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв та директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало допомогу від уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), а саме два трактори з причіпами та додатковим обладнанням, регулятори тиску газу у кількості 22 одиниць та 330 кульових кранів.

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