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Зняття з військового обліку за $17 тисяч: на Одещині викрили двох громадян у корупційній схемі

На Одещині підозрюють двох громадян, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Фото: НацполіціяНа Одещині підозрюють двох громадян, які допомагали  військовозобов’язаному ухилитися від призову. Фото: Нацполіція

На Одещині двоє громадян обіцяли допомогти військовозобов’язаному ухилитися від призову за 17 тисяч доларів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.  

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 51-річний житель Південного, який є уповноваженим з антикорупційної діяльності на одному з підприємств на території Одеського району, вирішив незаконно збагатитися за рахунок корупційної діяльності.  

«Він запевнив свого знайомого, який звернувся до нього по допомогу, що за гроші зможе вплинути на «потрібних людей» в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, щоб його зняли з військового обліку через стан здоров’я», — йдеться у повідомленні.

Також до незаконної діяльності чоловік залучив знайомого 58-річного одесита, який мав зв’язки з посадовцями ТЦК та СП, уповноваженими приймати відповідні рішення. 

Свої «послуги» чоловіки оцінили у 17 тисяч доларів. Пізніше, під час розмов з «клієнтом», вони вимагали передачу грошей, погрожуючи, що у разі відмови, погіршать його правове становище.   

На Одещині підозрюють двох громадян, які допомогли військовозобов’язаному ухилитися від призову. Фото: НацполіціяНа Одещині підозрюють двох громадян, які допомогли військовозобов’язаному ухилитися від призову. Фото: Нацполіція
На Одещині підозрюють двох громадян, які допомогли військовозобов’язаному ухилитися від призову. Фото: НацполіціяНа Одещині підозрюють двох громадян, які допомогли військовозобов’язаному ухилитися від призову. Фото: Нацполіція

Підозрюваних затримали одночасно: 58-річного чоловіка в Одесі відразу після передачі йому грошової винагороди, а його 51-річного спільника — на своєму робочому місці.  

Правоохоронці повідомили громадянам про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. 

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 грн. Підозрюваним загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали голову громадської організації, якого підозрюють в зловживанні при виготовлені документів для військовозобов’язаних. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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