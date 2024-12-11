Пожежі в Миколаївській області за добу: загинув чоловік, двоє травмувались

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 10 грудня, та вночі 11 грудня на Миколаївщині виникло шість пожеж, пʼять з яких виникли в житловому секторі. На одній пожежі загинув чоловік, ще на двох — є травмовані.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вранці в селі Баратівка Баштанського району в будинку загорілись речі. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло загиблого власника будинку.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Надвечір на території садового товариства «Магістраль» в у Миколаївському районі, попередньо, через вибух побутового газового балона, загорівся дачний будинок. Пожежу площею 25 квадратних метрів загасили вогнеборці. Зі слів очевидців, травмувався господар, сусіди його витягли із небезпечної зони та медики по прибуттю надали першу допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Також ввечері, в Очакові загорівся приватний житловий будинок. На пожежі постраждала власниця. Вона отруїлася чадним газом та отримала опіки. Її відвезли до лікарні. Займання вогнеборці загасили площею 80 квадратних метрів. Інші епізоди були без резонансу, зазначають у ДСНС.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.