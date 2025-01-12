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На Миколаївщині пролунав вибух

У Снігурівській громаді, що на Миколаївщині, було чути вибух.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

«Прошу мешканців триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін», –  написав Іван Кухта.

Оновлено о 14:49

За попередніми даними, вибух стався поза межами населених пунктів Снігурівської громади.

«На даний час звернень до екстрених служб не надходило, ситуація під контролем», – додав Іван Кухта.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. 

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