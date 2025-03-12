Синоптики прогнозують до +21°C вдень на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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3:10, 12 березня, 2025
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Сьогодні, 12 березня, на Миколаївщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вдень підніметься до +21°C.
Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, погода буде переважно хмарною, але без значних опадів. Вночі місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с.
У Миколаєві вночі очікується температура від +5 до +7°C, вдень від +18 до +20°C.
Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
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