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Синоптики прогнозують до +21°C вдень на Миколаївщині

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 березня, на Миколаївщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вдень підніметься до +21°C.

Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, погода буде переважно хмарною, але без значних опадів. Вночі місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. 

У Миколаєві вночі очікується температура від +5 до +7°C, вдень від +18 до +20°C.

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

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