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На Херсонщині російські війська з дрона вбили жінку і поранили чоловіка

У Херсонській області російські війська атакували з дрона двої людей. Фото: Getti imagesУ Херсонській області російські війська атакували з дрона двої людей. Фото: Getti images

У Херсонській області російські війська атакували з дрона мешканців селища Білозерка, які йшли вулицею. Внаслідок цього загинула літня жінка, а 47—річний чоловік поранений.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею», — йдеться у повідомленні.

Наразі до лікарні доставили 47-річного чоловіка. У нього — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також уламкові поранення ніг.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська обстріляли Херсон і 12 населених пунктів області.

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