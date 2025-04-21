На Херсонщині російські війська з дрона вбили жінку і поранили чоловіка

У Херсонській області російські війська атакували з дрона двої людей. Фото: Getti images

У Херсонській області російські війська атакували з дрона мешканців селища Білозерка, які йшли вулицею. Внаслідок цього загинула літня жінка, а 47—річний чоловік поранений.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею», — йдеться у повідомленні.

Наразі до лікарні доставили 47-річного чоловіка. У нього — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також уламкові поранення ніг.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська обстріляли Херсон і 12 населених пунктів області.