В Очакові російськими обстрілами пошкоджено газопровід

В Очакові обстрілами пошкоджено газопровід. Ілюстративне фото: АТ «Закарпатгаз»

В Очакові Миколаївської області під час російського обстрілу пошкоджено газопровід.

Про це повідомили у миколаївській філії «Газмережі».

Внаслідок обстрілу більше сотні клієнтів залишись без газу.

«Працівники миколаївської філії локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути «блакитне паливо» в оселі містян. Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли РФ», — йдеться у повідомленні.

Про результати відновлення газопостачання проінформують пізніше.

Нагадаємо, вночі 30 липня, о 00:20, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по Очакову. Через обстріл пошкоджені 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та п’ять господарських споруд.

Раніше повідомлялось, група «Нафтогаз» підписала першу угоду про закупівлю газу з Азербайджану, постачання якого здійснюватиметься через Болгарію та Румунію.