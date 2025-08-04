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«Слугу народу», якого підозрюють у корупції на закупівлі дронів, взяли під варту

Народний депутат Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції. Фото: Слідство. ІнфоНародний депутат Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції. Фото: Слідство. Інфо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомило «Суспільне». 

Парламентаря відправили під варту на 60 днів з можливістю внести заставу розміром 8 мільйонів гривень. Хоча прокурори просили для нього 30 мільйонів гривень застави.

Як відомо, увечері 2 серпня стало відомо, що НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що у справі, окрім нардепа Олексія Кузнєцова, фігурують голова Мукачівської РДА, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Згодом Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Сергія Гайдая.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що повністю підтримує дії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після затримання народного депутата Олексія Кузнєцова.

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