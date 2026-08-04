 У Миколаєві судитимуть чоловіка, який через відмову дати в борг вдарив знайомого ножем

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Головна Новини Інциденти 14:54, 04 серпня, 2026

У Миколаєві судитимуть чоловіка, який через відмову дати в борг вдарив знайомого ножем

Напад через борг у Миколаєві. Фото НацполіціїНапад через борг у Миколаєві. Фото Нацполіції

У Миколаєві судитимуть 53-річного чоловіка, якого обвинувачують у завданні декількох ножових поранень своєму знайомому через відмову позичити гроші. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Інцидент стався 13 травня в приміщенні гаража потерпілого на території автогаражного кооперативу. Під час конфлікту через відмову дати в борг нападник кілька разів ударив власника гаража ножем у груди та спину, після чого втік.

Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного того ж дня. За вчинене чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Напад через борг у Миколаєві. Фото НацполіціїНапад через борг у Миколаєві. Фото Нацполіції

Нагадаємо, що у селі Баловне Миколаївського району 62-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві пасинка.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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