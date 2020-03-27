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Вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Открытие пешего направления было сделано, чтобы ускорить оформление украинцев на въезд в Украину и разгрузить участок.
«Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Всего обеспечены рабочие места для семи экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00», — говорится в сообщении.
В то же время, совместно с органами местной власти, ГСЧС и волонтерами было организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).
С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.
Фоторепортаж: REUTERS
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Вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Открытие пешего направления было сделано, чтобы ускорить оформление украинцев на въезд в Украину и разгрузить участок.
«Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Всего обеспечены рабочие места для семи экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00», — говорится в сообщении.
В то же время, совместно с органами местной власти, ГСЧС и волонтерами было организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).
С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.
Фоторепортаж: REUTERS
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль