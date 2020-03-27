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Вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Открытие пешего направления было сделано, чтобы ускорить оформление украинцев на въезд в Украину и разгрузить участок.

«Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке. Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Всего обеспечены рабочие места для семи экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украину началось в 17:00», — говорится в сообщении.

В то же время, совместно с органами местной власти, ГСЧС и волонтерами было организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГСЧС).

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.

Очередь на границе

Фоторепортаж: REUTERS