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Сегодня, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».
Сообщается, что на катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.
Также на катере «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.
— Ремонтные работы на «Вышгороде» были закончены даже раньше запланированного, а на катере «Никополь» они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть «на службу» ВМС, – сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.
Напомним, что на Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».
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Сегодня, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».
Сообщается, что на катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.
Также на катере «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.
— Ремонтные работы на «Вышгороде» были закончены даже раньше запланированного, а на катере «Никополь» они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть «на службу» ВМС, – сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.
Напомним, что на Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь