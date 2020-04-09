Сегодня, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

Сообщается, что на катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

Также на катере «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца.

— Ремонтные работы на «Вышгороде» были закончены даже раньше запланированного, а на катере «Никополь» они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть «на службу» ВМС, – сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

Напомним, что на Николаевском судостроительном заводе после доковой части ремонта спустили на воду десантный катер «Сватово».

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