На николаевском судостроительном заводе «Океан» успешно спустили на воду 2 однотипные сухогрузные баржи для нидерландской судоходной компании «Eurobulk».

Об этом НикВести рассказал очевидец спуска судов, предоставив соответствующие фотографии.

Строительство барж Touax 191 и Touax 192 было начато в ноябре 2019 года. Длина одного судна – 79 м, ширина – 11,3 м, высота борта – 3,8 м. Завод «Океан» выполнил весь комплект работ, помимо установки электрооборудования.

Мы обратились за комментарием к владельцу завода Василию Капацына, который подтвердил, что спуск барж проводился в пасхальную ночь, с 18 на 19 апреля. Уже на этой неделе эти баржи отбуксируют в Роттердам, Нидерланды по маршруту «Дунай – Майн – Рейн».

— В субботу «Океан» спустил на воду две баржи, которые выполнили по заказу голландской компании Eurobulk. Мы их заложили, выполнили в срок. На этой неделе мы планируем из отправить по маршруту Черное море - Дунай в Роттердам, - рассказал Василий Капацына в комментарии НикВести.

По его словам, этот заказ был выполнен не благодаря, а вопреки давлению на завод со стороны прокуратуры, по инициативе которой имущество предприятия было арестовано в январе.

— Несмотря на колоссальнейшее преступление со стороны сотрудников прокуратуры, инициировавших арест, несмотря на карантинные ограничения, с соблюдением всех мер мы выполнили европейский контракт. Не благодаря, а вопреки. Это исключительно важно для восстановления репутации завода «Океан». Практически все 700 человек сохранили свои рабочие места. Да, есть определенные ограничения по карантину. Завод работает в штатном режиме, с соблюдением карантинных мероприятий, - рассказал Василий Капацына.

Он рассказал, что работы по спуску судов длились почти сутки. Баржи были спущены на воду двумя кранами, каждый грузоподъемностью по 320 тонн.

— Для нас это большой успех, это хорошие пасхальные новости. Сейчас ведется подготовка барж к буксировке. Для нас было исключительно важно закончить наш первый европейский контракт. Мы надеемся, что нам удастся восстановить репутацию завода «Океан» как судостроительного предприятия, - рассказал Василий Капацына.

Как известно, Судостроительный завод «Океан» в 2019 году заплатил налогов на общую сумму почти 45 миллионов гривен.

Напомним, на Николаевском судостроительном заводе Океан готовятся разгрузить уже пятое судно с грузом ветрогенераторов из 28-ми, на которых доставят 60 комплектов ветрогенераторов.

Фоторепортаж

На фото: гендиректор "Океана" Виктор Трубач и главный инженер завода Андрей Бублик



