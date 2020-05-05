Музей судостроения и флота на улице Адмиральской

Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев создает из кубиков LEGO достопримечательности города. Он рассказал НикВести подробнее о своем увлечении, как он начал создавать модели городских зданий, сколько это стоит и какое возможное будущее у проекта.

Александр Ермолаев хочет показать окружающим, что Николаев – город с увлекательной историей. Эта любовь к родному городу появилась с самого детства. Уже в дальнейшем у дизайнера возникла идея создать путеводители или приложения с дополненной реальностью, которые могли бы показать приезжим туристам самые интересные и неизученные места города. Своими работами дизайнер делится в Instagram. Большинство из них — реальные прототипы, остальные пока в виде 3D-моделей.

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– Идея назревала уже несколько лет. Я люблю наш город и еще с детства увлекался его историей и городскими легендами, в частности, рассказами и экскурсиями Евгения Юрьевича Парамонова в МДШ (Молодежная детективная школа - прим.). Неоднократно возникала идея создать путеводители города или приложение с дополненной реальностью для приезжих, потому что во всех репортажах о Николаеве говорят только о мусоре и о том, что город ничем не интересен. Обидно за родину, что называется, - отмечает Александр Ермолаев.

Позже появилось увлечение сборкой конструктора, которое в феврале 2020 года переросло в целый проект с воссозданием реальных и виртуальных (графических) моделей городских зданий Николаева.

– В какой-то момент, наткнулся на совместный проект LEGO и Google (уже закрытый), в котором на Google-карте можно было строить LEGO-домики. Позже появилась серия LEGO® Architecture с мировыми достопримечательностями, которая вдохновила сотни авторов со всего мира на создание достопримечательностей родных городов. Но это, как правило, одиночные строения, серии, по-моему, никто не делал. А еще немного позже познакомился с другими украинскими авторами, которые и стали дополнительным стимулом для начала «строительства». В итоге, решил совместить два увлечения и показывать в соцсетях мини-город с мини-историями, - рассказал автор.

Андрей Ермолаев, дизайнер из Николаева

В цифровом графическом исполнении были построены только известный памятник корабелам и флотоводцам, именуемый многими, как «Шар на Соборной» и Дом культуры и техники металлургов. Остальные здания — реальные.

– Большинство моделей были построены вживую. К сожалению, модели приходится разбирать после публикации, потому что детали нужны для новых построек, да и хранить особо негде. 3D-модели только «Шар» и «Металлург» — их пришлось строить виртуально из-за дороговизны или отсутствия необходимых деталей.



В дальнейшем 3D-модели тоже будут, в основном памятники или какие-то специфические постройки, - говорит Александр Ермолаев.

Памятник флотоводцам и корабелам на улице Соборной

Дом культуры и техники металлургов, Корабельный район Николаева

Также Александр рассказал, что проект является его хобби, с помощью которого можно отдохнуть от работы, и коммерческой выгоды автор не преследует, но признался, что мечтал бы о выпуске официального набора со своими работами.

– Это исключительно хобби. Коммерческой выгоды я точно не преследую. Строю в свое удовольствие после работы, разгружаю мозги, а заодно и рассказываю людям о нашем крае. Любой автор мечтает о выпуске официального набора LEGO. Существует даже ежегодный конкурс LEGO-ideas, но архитектура регионального значения не имеет коммерческой выгоды, поэтому вряд ли николаевское здание выпустят на рынок в официальной коробке. В теории, можно собирать наборы под заказ или создать инструкцию для сборки. А детали каждый может сам приобрести на сайте Bricklink или раздобыть из других наборов, - рассказал он.

Альтанка адмирала Грейга, известная также, как «Храм весты» на улице Набережной

Стоит отметить, что работа над проектом является отнюдь недешевой. В качестве примера, автор рассказал, что модель «Беседки Грейга», известной николаевцам как «Храм Весты», обошлась ему в размере 1 тысячи гривен.

– Что касается стоимости, то LEGO всегда было недешевым удовольствием. Одна деталь может стоить от нескольких копеек до сотен гривен, поэтому чем масштабнее постройка, тем больше деталей. Навскидку, «Беседка Грейга» по деталям обошлась бы до 1 тысячи гривен. Если создавать инструкции, то согласовывать с LEGO не нужно, это авторская работа. Если выпускать наборы, то обязательно нужно, авторские права на торговую марку никто не отменял, - отметил Александр Ермолаев.

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