Катарская компания QTerminals, которая выиграла концессионный конкурс в порту «Ольвия», оснастила Николаевскую городскую больницу №3 инновационными кроватями. Так международный портовый оператор хочет помочь местным медикам в борьбе с пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Сегодняшняя эпидемия - это наша проверка на человечность и взаимопомощь. Мы понимаем, насколько важна поддержка Николаева и его жителей. Ведь от обеспечения больниц и медиков зависит победа над болезнью. Поэтому мы должны пройти эту проверку на прочность вместе, − прокомментировал Невилл Биссет, генеральный директор QTerminals.

Для нужд пациентов нового отделения интенсивной терапии "Кютерминалз Ольвия", компания, основанная Qterminals, закупила 50 четырехсекционных коек и 50 матрасов. Последние укомплектованные противопролежневыми системами. Мебель предназначена для ухода и реабилитации тяжелых больных, в частности, тех, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

— Мы благодарны катарскому оператору QTerminals за социально ответственную позицию. В ближайшее время мы планируем заключить концессионный договор по проекту в порту Ольвия, но речь идет не только о бизнесе, а о том, что компания уже помогает здесь и сейчас. Люди, их здоровье - главная ценность и для нашего правительства, и для QTerminals, - сказал Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

Базовой больницей для госпитализации больных с коронавирусом стала местная инфекционная больница. Однако, понимая темпы распространения болезни, городские власти подготовили еще два учреждения для приема и лечения больных COVID-19. Это городские больницы №1 и №3. Последняя особенно нуждалась в модернизации, поскольку может стать еще одним опорным медучреждением, кроме главной инфекционной больницы в городе. Поэтому оснастить больницу №3 инновационными кроватями для больных взялась компания QTerminals.

Катарский портовый оператор QTerminals стал победителем конкурса на концессию порта «Ольвия». Компания обязалась инвестировать в развитие порта в течение 10 лет 3,4 млрд гривен. Планируемый размер вложений делает сделку одной из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Кроме того, QTerminals вложит 80 миллионов гривен в развитие инфраструктуры Николаева.

QTerminals - катарский портовый оператор, основанный Мвани Катар (51% акций) и Милах (49% акций). Компания предоставляет услуги по перевозке контейнерных и общих грузов, RORO, перевозке скота и международных поставок в терминале №1 Порта Хамад. Последний является выходом Катара на международные рынки. Оператор QTerminals ответственный за обеспечение импорта и экспорта Катара, его морские торговые потоки и стимулирование экономического роста на местном и региональном уровнях.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер