Сегодня, 27 мая, компания PepsiCo передала Николаевской городской больнице №3, в которой лечат больных на COVID-19, дезинфицирующее стирально-сушильное оборудование и больше 3 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщают НикВести.

Данный комплекс будет служить в качестве полной обработки медицинских средств: дезинфекция, стерилизационное очищение и сама стерилизация спецодежды, хирургического белья, халатов, полотенец, масок и ряда других средств медперсонала.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил представителей компании PepsiCo и благотворительного фонда «Благомай» за помощь, благодаря чему оборудование было закуплено не используя бюджетные деньги.

– Во время подготовки больницы к приему больных мы столкнулись с тем, что несмотря на то, что мы заказали много оборудования, сделали ремонты, нам нужно было обновить стирально-сушильное оборудование. Мы предложили депутатам выделить деньги, но благодаря компании PepsiCo и благотворительного фонда «Благомай», мы получили это оборудование вне бюджета. Теперь мы имеем новый комплекс, который будет обеспечивать потребности больницы, и не только одного отделения, но и всей больницы в целом. Конечно, подобных обновлений требуют и ряд других больниц, в дальнейшем будем работать с николаевским бизнесом, чтобы улучшать условия для работы персонала и лечения пациентов, - сказал Александр Сенкевич.

Помимо комплекса, больнице были переданы также защитные комбинезоны, бахилы, одноразовые маски и респираторы. В целом, компания передала медицинскому персоналу больше 3 тысяч средств индивидуальной защиты.

С начала карантина компания PepsiCo объявила глобальную программу по поддержке пострадавшим от коронавируса. Данной программой было выделено 45 миллионов долларов, основная часть которых была направлена на помощь медицинским работникам и учреждениям.

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик