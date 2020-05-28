В четверг, 28, мая лидер партии «Оппозиционная Платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко вместе с главой Николаевской городской организации партии Артемом Ильюком посетили терминал «Эвери».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Юрию Бойко и его коллегам провели экскурсию по предприятию, рассказали о его работе, а также ознакомили со статистическими данными перевалки жидких грузов за прошедший и текущий год.

Политик остался доволен увиденным и заявил, что для развития транзитной отрасли в Украине нужно вспомнить о развитии кораблестроения.

— Когда говорят о транзитном потенциале нашей страны, то тот терминал, который мы осмотрели, как раз и является осуществлением этого потенциала. Современная перевалка, экологически чистая, прозрачная и понятная собственникам продукции, высокоточная и является реализацией транзитного потенциала нашей страны. У нас очень большой потенциал перевалки грузов. Но, находясь в Николаеве я хочу сказать, что в этом городе помимо высокоточной перевалки грузов еще важно восстановление кораблестроения. Наши товары должны ходить и отгружаться с наших судов. То что произошло с нашим судостроением в последние годы просто ужасно и нам предстоит большой объем работы по его восстановлению. Весь мир убедился в том, что транспортировка грузов морским транспортом самый надежный, даже в условиях эпидемии. Страна будет получать большую прибыль от судостроения, — заявил Юрий Бойко.

После посещения терминала Юрий Бойко вместе с Владимиром Фроленко и Артемом Ильюком посетили мемориал Героям-ольшанцам и возложили цветы, почтив память героев освободителей Николаева.

Юрий Бойко отметил, что при каждом посещении городов Украины он вместе с членами политической силы «Оппозиционная Платформа — За Життя» будут посещать памятники воинам, освободившим родную землю от фашистских захватчиков.

— Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть, — отметил Юрий Бойко.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер