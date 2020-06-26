Из-за сильных ливней во вторник, 23 июня, прикарпатские села затопило. Реки вышли из берегов, а с гор сходили сильные потоки воды, которые смывали все на своем пути. Потоп в селах Ивано-Франковской области длился несколько часов, но успел разрушить мосты, сараи для скота и дома. Земля обваливалась прямо посреди дорог, некоторые люди живут за несколько метров от обрывов.

Корреспондент «Бабеля» Катерина Коваленко и фотограф Михаил Мельниченко провели день с жителями трех прикарпатских сел — Белые и Черные Ославы и Черный Поток.

Эти села отрезаны друг от друга, частично в них нет электричества, а еду туда доставляют пешком через шаткие мостики. Вечером 25 июня жители Белых Ослав ждали в гости президента Владимира Зеленского — он обещал приехать, но побывал только в соседнем селе Ланчин. Вот как сегодня выглядят села после наводнения.

В Белых Ославах обвалилась дорога. До ближайших домов — несколько шагов. На одной улице пропало электричество. Люди собрались вместе и обсуждают, что им делать дальше.

Житель Белых Ослав показывает свое подворье. Он с семьей живет в конце села, возле самых гор. Во время потопа земля сошла, обрушившись с потоком воды и сломанными деревьями рядом с домами.

Пенсионер Иван живет в центре Белых Ослав вместе с женой. Вода залила их двор и сарай для кур, несколько из них утонули. Иван едва успел отвязать собаку, чтобы она спаслась. Животное испугалось и после потопа постоянно сидит в будке. Вода залила сараи для скота и подвалы домов, а в некоторых домах поднялась по щиколотку.

Местная жительница показывает грязный линолеум, который она вытащила из дома после потопа.

Учительница биологии из Белых Ослав Леся Щербюк переходит реку из центра деревни к своему дому. Каждый день она ходила на работу через полноценный мост, но его снесло водой.

Вода три дня стоит на улицах и во дворах ближних сел. Спасатели выкачивают воду из двора (неудачно).