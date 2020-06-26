Из-за сильных ливней во вторник, 23 июня, прикарпатские села затопило. Реки вышли из берегов, а с гор сходили сильные потоки воды, которые смывали все на своем пути. Потоп в селах Ивано-Франковской области длился несколько часов, но успел разрушить мосты, сараи для скота и дома. Земля обваливалась прямо посреди дорог, некоторые люди живут за несколько метров от обрывов.
Корреспондент «Бабеля» Катерина Коваленко и фотограф Михаил Мельниченко провели день с жителями трех прикарпатских сел — Белые и Черные Ославы и Черный Поток.
Эти села отрезаны друг от друга, частично в них нет электричества, а еду туда доставляют пешком через шаткие мостики. Вечером 25 июня жители Белых Ослав ждали в гости президента Владимира Зеленского — он обещал приехать, но побывал только в соседнем селе Ланчин. Вот как сегодня выглядят села после наводнения.
В Белых Ославах обвалилась дорога. До ближайших домов — несколько шагов. На одной улице пропало электричество. Люди собрались вместе и обсуждают, что им делать дальше.
Житель Белых Ослав показывает свое подворье. Он с семьей живет в конце села, возле самых гор. Во время потопа земля сошла, обрушившись с потоком воды и сломанными деревьями рядом с домами.
Пенсионер Иван живет в центре Белых Ослав вместе с женой. Вода залила их двор и сарай для кур, несколько из них утонули. Иван едва успел отвязать собаку, чтобы она спаслась. Животное испугалось и после потопа постоянно сидит в будке. Вода залила сараи для скота и подвалы домов, а в некоторых домах поднялась по щиколотку.
Местная жительница показывает грязный линолеум, который она вытащила из дома после потопа.
Учительница биологии из Белых Ослав Леся Щербюк переходит реку из центра деревни к своему дому. Каждый день она ходила на работу через полноценный мост, но его снесло водой.
Вода три дня стоит на улицах и во дворах ближних сел. Спасатели выкачивают воду из двора (неудачно).
Села Белые Ославы и Черный Поток разделял мост, которого теперь нет. Попасть в Черный Поток можно только пешком, пройдя по шаткому мосту из досок. Местные ходят за продуктами в соседнее село, а затем разносят еду односельчанам. Электричества в Черном Потоке нет. Житель Черного Потока Василий сидит вблизи разрушенного моста.
Потоп свалил два из пяти крестов, которые стояли в селе Черный Поток вдоль дороги. В центре села Черный Поток провалилась асфальтовая дорога. Люди соорудили временный мостик — сейчас это единственный путь к другой части села.
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Из-за сильных ливней во вторник, 23 июня, прикарпатские села затопило. Реки вышли из берегов, а с гор сходили сильные потоки воды, которые смывали все на своем пути. Потоп в селах Ивано-Франковской области длился несколько часов, но успел разрушить мосты, сараи для скота и дома. Земля обваливалась прямо посреди дорог, некоторые люди живут за несколько метров от обрывов.
Корреспондент «Бабеля» Катерина Коваленко и фотограф Михаил Мельниченко провели день с жителями трех прикарпатских сел — Белые и Черные Ославы и Черный Поток.
Эти села отрезаны друг от друга, частично в них нет электричества, а еду туда доставляют пешком через шаткие мостики. Вечером 25 июня жители Белых Ослав ждали в гости президента Владимира Зеленского — он обещал приехать, но побывал только в соседнем селе Ланчин. Вот как сегодня выглядят села после наводнения.
В Белых Ославах обвалилась дорога. До ближайших домов — несколько шагов. На одной улице пропало электричество. Люди собрались вместе и обсуждают, что им делать дальше.
Житель Белых Ослав показывает свое подворье. Он с семьей живет в конце села, возле самых гор. Во время потопа земля сошла, обрушившись с потоком воды и сломанными деревьями рядом с домами.
Пенсионер Иван живет в центре Белых Ослав вместе с женой. Вода залила их двор и сарай для кур, несколько из них утонули. Иван едва успел отвязать собаку, чтобы она спаслась. Животное испугалось и после потопа постоянно сидит в будке. Вода залила сараи для скота и подвалы домов, а в некоторых домах поднялась по щиколотку.
Местная жительница показывает грязный линолеум, который она вытащила из дома после потопа.
Учительница биологии из Белых Ослав Леся Щербюк переходит реку из центра деревни к своему дому. Каждый день она ходила на работу через полноценный мост, но его снесло водой.
Вода три дня стоит на улицах и во дворах ближних сел. Спасатели выкачивают воду из двора (неудачно).
Села Белые Ославы и Черный Поток разделял мост, которого теперь нет. Попасть в Черный Поток можно только пешком, пройдя по шаткому мосту из досок. Местные ходят за продуктами в соседнее село, а затем разносят еду односельчанам. Электричества в Черном Потоке нет. Житель Черного Потока Василий сидит вблизи разрушенного моста.
Потоп свалил два из пяти крестов, которые стояли в селе Черный Поток вдоль дороги. В центре села Черный Поток провалилась асфальтовая дорога. Люди соорудили временный мостик — сейчас это единственный путь к другой части села.