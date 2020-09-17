В Николаеве презентовали новый кроссовер Renault Arkana украинской сборки и рассказали о комплектациях, характеристиках и ценах на новинку.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Автомобиль Renault Arkana, в сравнении с другими моделями, имеет множество привилегий, в первую очередь — повышенный уровень безопасности. В качестве помощи для водителя появилась функция круиз-контроль по ограничению скорости и камеры кругового осмотра, благодаря которым станет удобнее парковаться.

Купе-кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями — атмосферным 1,6-литровым с мощностью 114 л.с. и турбированным 1,3-литровым с мощностью 150 л.с., механической 5-ступенчатой или автоматической коробкой передач, а также передним или полным приводом и клиренсом 205 мм.

Стартовая цена кроссовера с учетом программы «Renault Бонус» составит 467 тысяч гривен.

— Вы можете приобрести как за наличный расчет, так и в кредит. Существует программа кредитования «Renault Бонус», где в приобретении автомобиля в кредит, вы получаете выгоду в 30 тысяч гривен, – рассказала замдиректора по качеству обслуживания клиентов автосалона Renault Александра Кирюнова.

Стоит отметить, что производитель также продумал и адаптацию транспортного средства под украинские дороги.

— Украина по качеству дорог еще не европейская страна, но автомобиль специально разработан с учетом наших современных реалий. Не буду говорить, что это чудо, но автомобиль действительно хороший. Думаю, клиенты оценят его практические качества, – сказала исполнительный директор по развитию автосалона Renault Елена Киселева.

Renault Arkana представлен в семи вариантах окраски кузова, среди которых уже традиционные «белый лед», «черная жемчужина», «серая платина», «серый марс», а также будут доступны новые цвета: «красный гранат», «коричневый каштан» и «бронзовый хаки».

Ознакомиться с автомобилем николаевцы смогут на тест-драйве, который пройдет 25 сентября в автосалоне Renault по адресу проспект Героев Украины, 68.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер