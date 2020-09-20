Политическая партия «Пропозиція» провела конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты городских, районных и областного советов, а также мэры городов в Николаевской области.

Собрание прошло сегодня, 20 сентября, в Николаеве, - передает корреспондент НикВести.

Перед участниками конференции выступил мэр Николаева и региональный лидер политической силы Александр Сенкевич. В своем выступлении он отметил, что главный принцип партии «Пропозиція» - это готовность брать на себя ответственность.

— В эти дни проходят конференции многих партий, и все они декларируют очень важные и классные вещи, которые на самом деле прописаны в Конституции, которые есть в законах, которые есть в библии и других важных для нас литературных или духовных изданиях. Посмотришь - и думаешь: «Если эти люди прийдут к власти, то наша страна обречена на успех». Но что же происходит каждые пять лет? Происходит то же самое: ожидание перерастают в разочарования, а разочарования перерастают в надежды. надежды перерастают в новые выборы. Сегодня мы собрались, чтобы сделать важный для каждого из нас шаг. Что такое «Пропозиція»? Это партия, которая хочет и может брать на себя ответственность. Ответственность за развитие своих территорий. Недавно я услышал политика, который сказал, что «Может и хорошо, что мы не выиграем выборы, пускай те, кто выиграет, и отвечает». Вы идете к власти, чтобы отвечать, чтобы брать на себя ответственность. Это самое главное понятие, которое нужно запомнить на ближайшие 5 лет, - сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, люди идут в депутаты по трем основным причинам: защитить свой бизнес, удовлетворить свое эго или для того, чтобы что-то изменить в своем городе.

— Очень часто спрашивают: «Зачем люди идут в депутаты?». Для себя сделал вывод, что люди идут в депутаты по трем причинам: либо стать более финансово успешным, защитить и финансы, второе - это эго или тщеславие, может кому-то хочется стать более известным, и это нормально, третье - это миссия, когда человек хочет не просто прожить по принципу: «Поел, поспал, поразмножался, умер», а по принципу: «Что будет после меня, зачем я тут, как я могу улучшить этот мир?» К сожалению, до этого надо дойти, где-то кто-то доходит, а кто-то остается на первых двух, о которых я говорил, - сказал Александр Сенкевич перед участниками конференции.

Партия «Пропозиція» выдвинула Александра Сенкевича кандидатом в мэры Николаева.

В мэры Новой Одессы от политической силы будет баллотироваться Александр Поляков, а на пост городского головы Южноукраинска - Дмитрий Мирошник.

«Пропозиція» также сформировала списки кандидатов в депутаты Николаевского городского (54 кандидата) и областного советов (49 кандидатов).

Первая пятерка кандидатов в Николаевский горсовет:

Александр Сенкевич; Дмитрий Иванов; Мария Грачова; Дмитрий Фалько; Анна Ременникова.

Первая пятерка кандидатов в Николаевский облсовет:

Дмитрий Фалько; Александр Мосин; Александр Молдованов; Анна Ременникова; Вера Миронова.

— Очень часто слышу от кандидатов: «Мы идем работать для простых людей». Забудьте об этом словосочетании «простые люди». Простые люди - это вы. Это все люди. И кто-то когда идет в депутаты, чтобы стать непростым - оставайтесь простыми. Взаимопомощь - это то, что должно двигать вами сегодня. Работать для людей, а самое главное - работать с людьми. Не давать им рыбку, а давать удочку и ставать рядом с ними, чтобы учить их, как это делать. Очень часто люди говорят: «Я иду, потому что чувствую, что мне нужно идти». Забудьте о вашей чувствительности. У вас должен быть план, у вас должна быть стратегия. Должен быть план-миссия. Ваша миссия — сделать лучше, чем было до вас. И сформировать основание для того, чтобы это «лучше» было независимо от того, будете ли вы депутатами через 5 лет. «Пропозиція» — это не про красивые слова. Это об ответственности. Все, за что мы можем отвечать на месте — мы должны брать, отвечать и иметь на это ресурс, самоуправление, - обратился мэр Николаева Александр Сенкевич к кандидатам в депутаты.

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Фото: Катерина Середа