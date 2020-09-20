Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк провел общее собрание партийной ячейки и утвердил программу партии на местные выборы.

В заседании принял участие также заместитель Артема Ильюка по городской организации Максим Невенчанный, - сообщает корреспондент НикВести.

— Мы прошли с вами большой путь. До выборов 25 октября осталось чуть больше месяца. Наша сильная команда безусловно к этому готова и я уверен, что мы выиграем эти выборы, - обратился Артем Ильюк к участникам собрания.

Свое выступление он начал с критики действующей городской власти и мэра Александра Сенкевича.

— За минувшие 5 лет мы не увидели ни одного построенного спорткомплекса, детского сада, плавательного бассейна. Зато мы видели, как кладут серую плитку. Мест в детсадах не хватает, а плитку кладут. Рушатся спортивные комплексы, текут крыши, а плитку кладут. У нас больницы переполнены, а мэр снова кладёт плитку. Я не хочу жить в городе плиток и «будок». Люди с «будко-булочным» мышлением должны уйти в сторону и освободили место для новых прогрессивных людей, готовых работать на благо и развитие Николаева. Я верю, что наша команда даст городу новый импульс, - сказал Артем Ильюк.

В комментарии журналистам после партсобрания Артем Ильюк заявил, что свои предложения городская организация партии передала Стратегическому совету Политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

— Сегодня состоялось общее собрание городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором была принята программа партии на эти местные выборы, а также ряд решений и предложений, которые мы направили руководству партии — Стратегическому совету. Уверен, они изучат их, возможно, внесут какие-то предложения и после этого будет принято окончательное решение. Мы все вопросы решаем коллективно, в том числе с Юрием Ивановичем Загородним (врио областной организации партии, - прим.) обсуждаем и формируем списки. Я всегда выступал за тандем опытных руководителей и молодых людей с энтузиазмом, - сказал Артем Ильюк.

Он также сообщил, чем отличается от других политиков, которые планируют участвовать на этих выборах.

— Мои цели очень просты. У меня нет «будок», нет земель и фирм, работающих с бюджетом. Это принципиальная позиция, отличающая меня от многих, кто сегодня заявляет, что хочет быть кандидатом в мэры. Поэтому мне очень легко идти в люди, заходить во дворы и отвечать за свои поступки. Естественно, есть те, кто сегодня хотят любыми способами меня «сбить». Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции. Но я стойкий парень, я не сверну со своей улицы, это мой родной город и я буду защищать своих избирателей. Я смету эти «будко-булочные» группы в горсовете, которые совсем не думают о городе. Я буду добиваться качественного ремонта дорог, строительства детских садов, развитие медицины, внедрение надбавок для врачей и учителей. Я хочу, чтоб город был безопасным, красивым, уютным и чистым. И сделаю все возможное, в рамках того бюджета, который есть у Николаева. И ни дай Бог кто-то посмеет «засунуть» в бюджет руку, он будет иметь очень бледный вид, - сказал Артем Ильюк.