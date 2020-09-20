В субботу, 19 сентября, состоялась конференция Николаевской областной организации партии «Наш Край» по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Наш Край» вступает в избирательную кампанию с более чем тысячной командой кандидатов. В рядах партии хозяйственники и профессионалы, которые каждый день работают для земляков и для родного края.

В конференции приняли участие более 150 делегатов и гостей. Как отметил глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин, пришло время «Нашего края» стать властью и исправить ошибки дерзости и неоправданного максимализма действующей власти.

— Пять лет назад я взял на себя большую ответственность. Ответственность перед вами и перед самим собой — собрать на Николаевщине такую команду, которая сломает политические стереотипы и докажет, что слова могут быть подкреплены действиями. И вот сегодня я могу уверенно сказать: нам это удалось, мы сделали это вместе!, - отметил Юрий Кормышкин.

По словам главы партии, сегодня «Наш Край» — это сила хозяйственников и профессионалов, которые любят свою землю, свой родной край, своих земляков и Николаевскую область.

— Мы не просто сохранились и не утратили репутацию. За эти 5 лет наша команда увеличилась в сотни раз. И я рад, что за это время политическая партия «Наш край» объединила единомышленников, которым небезразлично, каким будет будущее у наших детей в Украине. Мы не можем молча смотреть, как гибнет и беднеет Николаевщина от рук непрофессионалов, временщеков и самозванцев во власти. Мы готовы встать на защиту интересов каждого жителя нашего края!, - заявил лидер партии.

По словам Юрия Кормышкина, пять лет в оппозиции достаточно закалили команду «Нашего края».

— Я с уверенностью могу утверждать — пришло наше время стать властью. Нашим людям достаточно пустых обещаний, нашим людям нужен опыт и реальные действия – Николаевщине нужен «Наш край». Я не знаю, каким будет завтра, я обычный человек, но я знаю, что «Най край» не подведет и через годы. Ведь мы с вами хотим одного - развития и процветания нашей области и нашей страны. И то, что Николаевщина получит завтра, будет зависеть от того, как наша команда сработает сегодня, - отметил в своем обращении Юрий Кормышкин.

Во время конференции делегаты единогласно выдвинули кандидатом на должность Николаевского городского головы Николая Круглова.

— Будущий Николаевский городской голова от партии «Наш край» — Николай Петрович Круглов. Я горжусь тем, что наша партия выбрала для выдвижения именно этого человека: профессионального управленца, государственного деятеля, избранного народом не один и не два раза, а четыре созыва депутатом Верховной Рады Украины, трижды назначенного президентами председателем Николаевской областной государственной администрации, человека, который руководил Министерством и ответственного хозяйственника, - отметил в своем обращении Юрий Кормышкин.

Глава партии «Наш край» уверен, что в отличии от всех кандидатов на пост Николаевского городского головы, Николай Круглов очень хорошо знает, как управлять городом и каким образом заниматься всеми направлениями развития. Он знает где какие проложены сети, знает как строить и как привлекать инвесторов, создавать новые предприятия.

— Николай Круглов уже давно избран городом: за плечами признание николаевцев, которые предоставили Николаю Петровичу звания «Почетный гражданин города Николаева», «Человек года», «Горожанин года в номинации «Судостроение». Он в юности работал механиком, а затем и инженером-механиком по эксплуатации судов, вместе с нашими земляками занимался строительством, является специалистом в вопросах автоматизации теплоэнергетических процессов, руководил отделом комплексного проектирования. Награжден Международным Орденом Святого Станислава, орденом «За заслуги», почетными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Николай Петрович — это тот человек, который даст нашему городу Николаеву силу, влияние, развитие и уважение. Нашему краю нужны хозяйственники, а не «зеленые слуги» и предатели, - заявил Юрий Кормышкин.

Выступила со словами поддержки и директор учебно-научного института последипломного образования Черноморского национального университета им. Петра Могилы, доктор экономических наук, профессор, кандидат в депутаты Николаевского областного и городского советов от партии «Наш край» Анна Норд. Она отметила, что представители университета поддерживают Николая Петровича Круглова, как почетного профессора учебного заведения, в решении баллотироваться на должность Николаевского городского головы.

— Когда создавался наш прекрасный университет, без какой-либо государственной помощи, когда он был на грани уничтожения, именно Николай Петрович стал и защитил своим авторитетом наш университет и фактически позволил нашим детям получать классическое гуманитарное образование в нашем городе. Мы сегодня видим очень инновационных кандидатов в мэры — это безусловно хорошо. Но все мы прекрасно знаем, что какая-либо инновация должна строиться на крепкой основе. По моему убеждению, на сегодняшний день единственным человеком, который способен управлять городом Николаевом в том состоянии, в котором он сейчас есть, это – Круглов Николай Петрович. Он, не все об этом знают, устанавливал границы нашего города, он знает каждый дом, каждое инженерное сооружение, знает каждое предприятие, и он сегодня способен объективно, рационально, аналитически управлять нашим городом. Над нами хватит уже ставить эксперименты. Мы уже устали. Люди разъезжаются из города. Нам нужен городской голова — хозяйственник с опытом, и это — Николай Петрович. Он знает, что нужно нашему городу, что нужно каждому предприятию и каждому человеку, что нужно для развития промышленности, медицины, социальной сферы, сельского хозяйства, образования. Наш университет, аграрный университет поддерживают Николая Петровича, как нашего мэра, - отметила Анна Норд.

Утвержденный конференцией кандидат на должность Николаевского городского головы Николай Круглов уверен в победе «Нашего края».

— Мы сегодня можем одержать реальную победу. Сегодня приходит время, когда наступает политическая ответственность предыдущей власти. И мы на сегодняшний день та часть общества, которая имеет право задать нынешней власти вопрос: почему мы так плохо живем? Что нужно сделать, мы и сами прекрасно знаем в этой ситуации, но мы уверены в том, что нынешнюю власть нужно отстранить от реального распределения бюджета, потому что пять лет предыдущих показали, что эти люди взялись не за свое дело. Поэтому мы идем на эти выборы. У нашего края всегда есть хорошая перспектива, - отметил Николай Круглов.

В команде «Нашего края» исполняющая обязанности директора КНП «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова. Как доктор с многолетней медицинской практикой, Федорова убеждена, что с командой партии «Наш край» возможно «вылечить» страну и добиться успеха.

— На сегодняшний день наступило время лечить не только людей. Наступило время лечить страну. Абсолютно во всех отраслях мы видим беспорядок и недоработки. А это происходит потому, что на местах работают непрофессиональные люди. Именно в партии «Наш край» я увидела профессиональных людей: каждый в своей отрасли. В нашей команде врачи, аграрии, экономисты. Я считаю, что с этой командой может быть мощная сильная Украина. Мы «вылечим» всю страну и все будет хорошо, - отметила Светлана Федорова.

Надежда Иванова, депутат Николаевского областного совета, кандидат экономических наук, директор ООО «Золотой колос» убеждена, что «Наш край» сумеет обеспечить достойное представительство в советах всех уровней.

— Я всегда говорила, что настоящий патриотизм он в том, что каждый на своем месте хорошо делает свое дело и делает все это для людей. И именно «Наш край» отождествляет для меня команду хозяйственников и профессионалов, которые в местных советах смогут представлять все направления жизни, представлять наших людей, заниматься решением проблем наших земляков, нашей громады», - отметила Надежда Иванова.

Также конференцией были утверждены кандидаты на должность сельских, поселковых, городских голов территориальных громад области. Кандидатами на должность утверждены: Первомайского городского головы – Людмила Дромашко, Снигиревского городского головы – Инна Бойко, Новоодесского городского головы – Виталий Крикливенко, Еланецкого поселкового головы – Людмила Присяжнюк, Галициновского сельского головы – Алена Ракова, Братского поселкового головы – Елена Петренко, Воскресенского поселкового головы – Татьяна Садовая, Первомайского поселкового головы – Максим Коровай, Шевченковского сельского головы – Василий Гусаров, Кривоозерского поселкового головы – Павел Бузинский, Ольшанского поселкового головы – Сергей Новак, Доманевского поселкового головы – Наталия Парческу, Гороховского сельского головы – Александр Залипский, Широковского сельского головы – Александр Козловский, Веселиновского поселкового головы – Сергей Свердан.

В первых рядах списков кандидатов в Николаевский областной и городской советы: Юрий Кормышкин, Николай Круглов, Светлана Федорова, Надежда Иванова, Юрий Елиневский, Григорий Ташлык, Тахир Садридинов, Елена Донченко, Андрей Закусилов, Александр Кукуруза, Александр Кущенко, Кристина Синичкив, Сергей Кантор, Рустам Садридинов, Анна Норд, Наталя Шарата, Владимир Поточняк, Андрей Турица, Николай Попов, Анна Куркурина, Олег Мудрак, Инга Шаповалова, Олег Грипас, Лариса Дергунова, Рахми Карабулут и многие другие достойные люди родного края.

Напомним, что глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин считает, что у кандидата на должность мэра Николаева Николая Круглова нет конкурентов.

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Пресс-релиз