В Николаеве завершили первый этап реконструкции детского сада №87 «Вишенка».

Сегодня, 12 октября, ход реконструкции детсада осмотрели мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук и его заместитель Андрей Слободяник, передает корреспондент НикВести.

В частности, директор детсада Людмила Крот рассказала, что на первом этапе реконструкции в дошкольном учреждении утеплили фасад и пол в четырех группах.

— Очень жаль, что в такой день нет наших основных героев — детей. Сегодня у нас открытие первого этапа работы — утепления нашего детского сада. Совсем недавно у нас было холодно и совсем неуютно, но сейчас все прочувствовали на себе насколько теперь стало тепло и уютно. В этом году мы почувствовали, что означает утепленный детский сад. А теперь будет еще теплее, потому что по завершению первого этапа нам сделали еще и теплый пол в четырех группах, - сказала Людмила Крот.

Отметим, что директор детсада поблагодарила за поддержку мэра Александра Сенкевича, профильного вице-мэра Александра Омельчука и депутата горсовета по данному округу Елену Киселеву.

Мэр Александр Сенкевич также поздравил директора детсада, воспитателей, родителей и детей с завершением первого этапа реконструкции.

— Я хочу поблагодарить коллектив за то, что он так долго, скажем так, страдал, и наконец-то получил этот подарок. Вы знаете, говорят, что у победы много родителей, но поражение — всегда сирота. Я бы хотел поблагодарить Департамент энергоэффективности и хотел бы поблагодарить своего заместителя Александра Омельчука, который поверил в этот проект и провел его от начала до конца. Конечно же, нельзя не вспомнить Елену Киселеву, которая знает проблемы своего округа. На самом деле, этот проект — это пример того, как мы должны заниматься энергоэффективностью всех наших социальных объектов, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Мельник отметил, что предположительно детский сад полноценно сдадут в эксплуатацию в следующем году.

— Работы продолжались неполных два года и в этом году есть все шансы его завершить. Со следующего года детский сад может быть сдан в эксплуатацию полноценно со всеми видами работ, - сказал Александр Омельчук.

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